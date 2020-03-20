Экс-депутат Рады предрекла гибель Украины из-за коронавируса

Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразила в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина» экс-депутат Верховной Рады Анна Герман.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — прокомментировала политик сложившуюся в стране ситуацию с коронавирусом.

Она также указала на то, что в единстве народ может быть сильным и способен противостоять любым невзгодам.

13 марта власти Украины в целях нераспространения коронавируса на две недели запретили иностранным гражданам въезжать на территорию страны. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников вернуться в страну в течение трех дней из-за приостановления украинской столицы авиасообщения с европейскими странами.



По последним данным Минздрава Украины, в стране подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще два человека скончались от этого заболевания.