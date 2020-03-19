В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

Фото: Никита Ступин / Avtozak LIVE

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды. Участвовавший в митинге депутат московского района Печатники Сергей Власов сообщил РБК, что помимо него задержали 16 человек. «Я в автозаке. Кроме меня, здесь еще 16 человек», — сказал он.

Активист Иван Ефремов рассказал РБК, что правоохранители задержали около 20 человек. Бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов также сообщил о своем задержании в своем Telegram-канале. Он рассказал, что вместе с ним в автозаке находятся 20 человек.

По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала десятки человек. «Такая информация не поступала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Материал дополняется