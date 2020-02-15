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МЧС не выявило превышение уровня радиации на юге Москвы

Фото: АГН «Москва»

Специалисты не выявили превышения уровня радиации в районе Московского завода полиметаллов на юге столицы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«Радиометрические исследования проводятся по адресу: Каширское шоссе, 49. Превышений уровня естественного фона радиации по результатам замеров не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

7 февраля муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов на своей странице в Facebook разместил видео, на котором, по словам Власова, датчик показывал 60-кратное превышение нормы радиации. «Так что, неполадки оборудования, или правительство Москвы все же задумается о серьезности проблемы?» — говорилось в публикации Власова.

10 февраля столичный главк МЧС России опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве. В заявлении ведомства говорилось, что специалисты из ФГУП «Радон» (структура «Росатома») не зафиксировали превышения радиационного фона в Москве. Эксперты отмечали, что самый высокий уровень радиации был зафиксирован в районе Мытищ — 0,19 мкЗв/ч (допустимая мощность излучения — 0,3 мкЗв/ч).

В середине января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на склоне Москвы-реки рядом с территорией завода полиметалов при строительстве Юго-Восточной хорды (ЮВХ) были обнаружены пятна радиоактивного заражения, «доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена». Он заявил, что город совместно с ФГУП «Радон» проведет рекультивацию склона и вывезет зараженный грунт за пределы Москвы, несмотря на то, что «работы потребуют огромных затрат».

Теги: ГУ МЧС по Москве, радиация
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