МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

В министерстве отметили, что специалисты не зафиксировали превышение радиационного фона в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появившаяся в СМИ информации о резком скачке радиации в Москве не соответствует действительности, говорится в сообщении столичного ГУ МЧС.

В министерстве уточнили, что специалисты из ФГУП «Радон» (структура «Росатома») не зафиксировали превышение радиационного фона в Москве. По данным экспертов, самый высокий уровень радиации зафиксирован в районе Мытищ — 0,19 мкЗв/ч (допустимая мощность излучения — 0.3 мкЗв/ч).

О превышении радиации, среди прочих, на своей странице в Facebook вечером 9 февраля написал муниципальный депутат в Печатниках Сергей Власов. По его словам, речь идет о склоне, на котором планируется строительство Юго-Восточной хорды.

В июле 2019 года на строительство дороги обратило внимание издание The Village. В материале говорилось, что хорда пройдет «впритык к могильнику завода полиметаллов [принадлежит «Росатому»], где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд». В статье также указывалось, что МЧС по запросу местных жителей провело проверку и выявило многократное превышение нормы радиоактивного фона в районе стройки. Мэрия Москвы назвала подобные сообщения «фейковыми новостями».