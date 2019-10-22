В мэрии назвали фейком данные о радиации в зоне строительства хорды

В московской мэрии назвали фейковыми новостями, однако проверят заявления «Гринпис Россия» о примыкающих к Каширскому шоссе очагах радиации на участке, где планируется строить Юго-Восточную хорду. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Я вот сколько с «Гринпис» ни сталкивался, очень редко аргументированное есть доказательство тому, что они говорят», — заявил он, отметив, что организация часто «вбрасывает» фейковые новости. Тем не менее чиновник назвал информацию «Гринпис» сигналом, чтобы проверить данные о радиации. По словам Кульбачевского, результаты проверки могут быть получены уже к вечеру этого дня.

«Скорее всего, опровергнем эти данные», — заявил он.

21 августа на сайте «Гринпис Россия» появилась публикация о результатах измерений и проб грунта на участке между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье, где планируется строить Юго-Восточную хорду. По данным организации, на месте планируемого строительства были обнаружены пять очагов радиации. «Гринпис» также сообщила, что в результате замеров были выявлены «альфа-активные торий-232 и радий-226».

Начало строительство Юго-Восточной транспортной хорды запланировано на 2020 год. Предполагается, что трасса, которая станет частью Большого столичного хордового кольца, пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны.