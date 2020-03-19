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В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении в Telegram-канале московского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — сказала она.

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По ее словам, выздоровели двое мужчин и две женщины. Повторные лабораторные исследования на коронавирус оказались отрицательными.

В оперштабе отметили, что таким образом в Москве количество излечившихся пациентов достигло пяти человек.

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В России на сегодняшний день число заразившихся новым коронавирусом составляет 199 человек, из которых 188 россиян и 11 иностранцев. За прошедшие сутки, 18 марта, в 23 регионах страны выявили 52 новых случая заражения. Среди них в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 человек. По данным оперштаба, летальных исходов от заболевания, вызванного коронавирусом, не зафиксировано. 

Оперштаб ранее 19 марта сообщал, что в Москве умерла 79-летняя женщина, которая заразилась новым коронавирусом. Однако, по словам главного патологоанатома столицы Олега Зайратьянца, причиной смерти стала не пневмония, вызванная инфекцией, а оторвавшийся тромб.

Теги: Москва, коронавирус, больница
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