В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении в Telegram-канале московского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — сказала она.

По ее словам, выздоровели двое мужчин и две женщины. Повторные лабораторные исследования на коронавирус оказались отрицательными.

В оперштабе отметили, что таким образом в Москве количество излечившихся пациентов достигло пяти человек.