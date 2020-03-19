Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и профилактике коронавируса

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / Host Photo Agency / РИА Новости / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по новому коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал советы белорусского лидера по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко напомнил, что рекомендовал ходить в сауну, мыть руки водкой при нехватке дезинфицирующих средств, а также пить ее для профилактики. Однако Жириновский не поддержал подобные советы.

«Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса», — сказал белорусский президент.