ЦИК поддержала кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома
ЦИК рекомендовала на пост главы избирательной комиссии столицы заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова. Об этом сообщает ТАСС.
«Человек пользуется безусловным авторитетом, умеет, уважает [людей], независимо от политических взглядов», — охарактеризовала Ермолова председатель ЦИК Элла Памфилова.
На должность главы Мосгоризбиркома, помимо Ермолова, рассматривали кандидатуру Игоря Михеева, члена региональной комиссии. Большинство в ЦИК поддержали кандидатуру Ермолова.
Предыдущий глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов покинул пост по состоянию здоровья. Он руководил столичной избирательной комиссией последние 25 лет. Сейчас Горбунов находится в больнице. По его словам, кандидатура следующего главы комиссии была предложена им лично.
Источник РБК сообщил, что Горбунов останется в составе избирательной комиссии.