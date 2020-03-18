ЦИК поддержала кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома

Летом 2019 года в столице прошли протесты из-за отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы в московский парламент некоторых оппозиционных кандидатов. Горбунов сообщил, что у тех и не было цели пройти на выборы. По мнению экс-главы избирательной комиссии, оппозиционеры «репетировали» борьбу за отмену сбора подписей перед выборами в Госдуму 2021 года.