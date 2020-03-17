Москва запустила сайт для сбора данных туристов из стран с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Прилетевшие в Москву из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу смогут заполнить анкету онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В анкете на портале мэра и правительства Москвы прибывающие в столицу жители и туристы смогут сообщить, из какой страны они прилетели, указать номер рейса и оставить контактные данные, с помощью которых с ними свяжутся медики.

Ранее сообщить о возвращении из страны с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой можно было только по телефону горячей линии департамента здравоохранения столицы.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.