Губернаторов обязали проверить на коронавирус всех вернувшихся в Россию

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Губернаторы должны организовать проверку на наличие новой коронавирусной инфекции всех россиян с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа в течение месяца. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Лабораторное обследование на COVID-19 нужно провести всем людям, в течение двух недель вернувшимся или прибывшим транзитом из стран Европы, а также тем, кто вернулся в течение месяца из зарубежных поездок и обратился за медицинской помощью из-за симптомов простудных заболеваний.

В России на сегодняшний день зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Сейчас в стране ограничено авиасообщение с ЕС, Швейцарией, Норвегией, Китаем и Южной Кореей, за исключением регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в некоторые столицы и обратно. Кроме того, запрещен въезд иностранцев из Ирана и приостановлена выдача виз гражданам Италии.