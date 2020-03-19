Биолог назвала два условия прекращения пандемии коронавируса

Фото: Kena Betancur / Getty Images

Прекращение пандемии коронавируса зависит от двух факторов — эволюции вируса и приобретения иммунитета людьми. Об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком», — рассказала Баранова. По ее словам, такие мутации наблюдались прежде на других вирусах, в том числе коронавирусах. Однако сколько времени займет такое «приспособление» вируса к человеку, пока неизвестно, добавила биолог.

Кроме того, у людей со временем вырабатывается иммунитет к новым вирусам. По мнению Барановой, когда коронавирусом переболеют около 70% населения, появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. Тогда заражение перестанет носить такой массовый характер.

Ранее глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса может затянуться на два года, распространяясь волнами. По его словам, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли, после чего можно надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой иммунитета.