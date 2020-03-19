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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Михаил Мишустин (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Поводов для паники в связи с распространением нового типа коронавируса нет. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет», — отметил премьер-министр на заседании правительства. По его словам, Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, а потому справится с этой угрозой.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета, которая занимается противодействием распространению инфекции, а при правительстве в этом направлении работает координационный совет. Также глава кабмина заявил, что правительство принимает меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения его влияния на экономику страны.

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Ранее правительство и Центробанк объявили о мерах для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.

Так, например, банкам дадут возможность кредитовать производство лекарств и медицинского оборудования, а также туроператоров и авиаперевозчиков без ухудшения оценок их финансового положения.

Туроператоров освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности до конца года. Также для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов.

Кроме того, для малых и средних предприятий, которые арендуют государственное или муниципальное имущество, введут отсрочку по уплате арендных платежей на срок три месяца, а для поставщиков по госконтрактам отменят штрафные санкции за невыполнение обязательств из-за коронавируса.

Теги: коронавирус, правительство России, Михаил Мишустин
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