Собянин выразил соболезнования семье погибшей от коронавируса женщины

Сергей Собянин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам умершей от коронавирусной инфекции нового типа россиянки.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. <...> Мои соболезнования семье», — написал он в Twitter.

По его словам, близкие женщины сейчас под наблюдением врачей.

О том, что в России зарегистрирована первая смерть пациентки с коронавирусом, ранее сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. 79-летняя женщина умерла в результате тяжелой пневмонии, которая развилась у нее на фоне сопутствующих хронических заболеваний.

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