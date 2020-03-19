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«РИА Новости» узнало о новых возможных ограничительных мерах в России

В России могут быть введены новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом источник в правительстве страны рассказал «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, власти сейчас тщательно изучают и обсуждают возможность усиления мер по борьбе с заболеванием. Он отметил, что эти действия могут показаться избыточными, но учеными они признаны эффективными.

При обсуждении учитывается опыт других стран — Китая, Италии, Испании, Франции. Речь может идти об отмене или сокращении массовых мероприятий (в том числе, спортивных), дезинфекции помещений предприятий и ведомств, широком применении практики удаленной работы.

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Источник в правительстве не исключил, что россиянам могут запретить выходить на улицу при появлении симптомов респираторных заболеваний. Собеседник агентства отметил, что власти не торопятся с решением, так как оно должно быть взвешенным.

Наиболее серьезные меры по борьбе с распространением коронавируса введены в Москве, где зафиксировано больше всего случаев заражения. Были закрыты все школы на карантин, а в детских садах ввели свободное посещение. Пожилым жителям столицы рекомендовано максимально ограничить контакты с внешним миром.

Запрещены массовые собрания в помещениях с численностью более 50 человек и все уличные мероприятия. Почти все прибывшие из-за границы граждане должны пройти 14-дневный домашний карантин. Больницы ограничили посещения пациентов.

Теги: коронавирус, Россия, ограничения
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