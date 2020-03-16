Власти попросили пожилых москвичей не покидать квартиры из-за вируса

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Москвичам старшего возраста необходимо максимально ограничить контакты с внешним миром и не покидать квартиры без необходимости. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что эта категория граждан наиболее уязвима к распространению коронавирусной инфекции. «При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — указывается в сообщении.

Вместе с тем власти приостанавливают работу кружков и секций программы «Московское долголетие» и все мероприятия, проводимые на базе центров социального обслуживания.

16 марта Собянин ввел ряд новых ограничений, связанных с распространением коронавируса в Москве. В частности, в столице запретили все досуговые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях — с численностью более 50 человек. Кроме того, все школы в Москве, которые с 16 марта работают в режиме свободного посещения, с 21 марта и до 12 апреля будут закрыты.