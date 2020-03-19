Нью-Йоркская фондовая биржа временно закроет торговые залы из-за вируса

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с понедельника, 23 марта будет временно проводить торги только в электронном режиме, говорится в заявлении торговой площадки. Такие меры приняты из-за распространения нового коронавируса.

Залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты, чтобы не допустить заражения инвесторов и персонала.

Президент торговой площадки Стейси Каннингем не уточнила, когда залы снова откроются для посещения, но заверила, что все рынки продолжат работу в обычные часы торгов.

С 13 марта в США действует чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса из Китая. После этого границы страны были закрыты для въезжающих из Европы иностранных граждан. По данным властей, заболевание обнаружили во всех 50 американских штатах и округе Колумбия. Всего в стране выявлено 9301 случая заражения, отмечает портал Worldometer