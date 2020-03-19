США перенесли суд над российским хакером Евгением Никулиным

Суд Сан-Франциско отложил приостановил процесс по делу российского хакера Евгения Никулина из-за угрозы распространения коронавируса. Это следует из сообщения на сайте суда.

Рассмотрение всех уголовных дел отложено на 30 дней. В сообщении суда говорится, что ограничительные меры будут действовать с 17 марта по 15 апреля.

По информации «РИА Новости», дело хакера отложено до 13 апреля. Процесс начался 9 марта, но был временно приостановлен до 18 марта включительно. Адвокаты Никулина обратились к суду с просьбой отложить разбирательства, так как один из свидетелей обвинения находился в контакте с носителем коронавируса.

Никулина в США с 2016 года обвиняют во взломе и нанесении ущерба компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.