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США перенесли суд над российским хакером Евгением Никулиным

Суд Сан-Франциско отложил приостановил процесс по делу российского хакера Евгения Никулина из-за угрозы распространения коронавируса. Это следует из сообщения на сайте суда.

Рассмотрение всех уголовных дел отложено на 30 дней. В сообщении суда говорится, что ограничительные меры будут действовать с 17 марта по 15 апреля.

По информации «РИА Новости», дело хакера отложено до 13 апреля. Процесс начался 9 марта, но был временно приостановлен до 18 марта включительно. Адвокаты Никулина обратились к суду с просьбой отложить разбирательства, так как один из свидетелей обвинения находился в контакте с носителем коронавируса.

Высланный в США российский хакер Никулин попытался сбежать из-под стражи
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Никулина в США с 2016 года обвиняют во взломе и нанесении ущерба компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Россиянина задержали в Чехии 19 октября 2016 года по линии Интерпола. В марте 2018 года Прага передала его властям США. При этом на выдаче хакера настаивала Москва. Сам Никулин не признает своей вины.

Теги: коронавирус, Евгений Никулин, хакер, США, суд
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