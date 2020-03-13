Вирус из Китая , 13 мар, 11:44
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Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
Питер Даттон
Глава Министерства внутренних дел Австралии Питер Даттон заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
«Этим утром я проснулся с температурой и болью в горле», — написал Даттон. Он добавил, что сразу обратился в департамент здравоохранения Квинсленда, ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Даттон добавил, что находится в больнице и чувствует себя хорошо.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Австралии зафиксировано более 100 случаев заболевания коронавирусом.