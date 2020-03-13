Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Питер Даттон (Фото: Tracey Nearmy / Getty Images)

Глава Министерства внутренних дел Австралии Питер Даттон заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Этим утром я проснулся с температурой и болью в горле», — написал Даттон. Он добавил, что сразу обратился в департамент здравоохранения Квинсленда, ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Даттон добавил, что находится в больнице и чувствует себя хорошо.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Австралии зафиксировано более 100 случаев заболевания коронавирусом.