Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

Супруга испанского премьер-министра Педро Санчеса — Бегонья Гомес заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Infobae издание El Confidencional со ссылкой на официальное заявление офиса испанского премьера.

«Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испанский премьер и его 45-летняя супруга чувствуют себя хорошо. Они оба находятся во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

Накануне испанские власти из-за угрозы распространения коронавируса ограничили движение по стране. В частности, выходить из дома можно только на работу, в магазин на продуктами, в аптеку за лекарствами, а также за покупкой предметами первой необходимости. Ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. Также власти пообещали учитывать форс-мажорные обстоятельства. На фоне распространения коронавирусной инфекции в Испании также закроются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения.

Первый случай заболевания коронавирусом в Испании выявили 1 февраля. носителем вируса оказался один из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера (Канарские острова).

Вирус впервые выявили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным SCMP, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 150 221 тыс. человек. Умерли 5781 человек.