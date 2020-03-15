Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж Общество, 02:31 Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом Общество, 02:29 Израиль применит антитеррористические технологии против коронавируса Общество, 02:15 РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж Общество, 01:41 Жителям Испании из-за вируса запретили выходить из дома без необходимости Общество, 01:10 Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии Политика, 01:10 Маск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом Общество, 00:32 В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы Политика, 00:09 Шесть граждан Узбекистана пострадали в ДТП в Саратовской области Общество, 14 мар, 23:48 Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Общество, 14 мар, 23:26 Оперативный штаб назвал авиарейсы с больными коронавирусом пассажирами Общество, 14 мар, 23:05 Костин назвал выход Китая из «комы» способом победить кризис из-за вируса Экономика, 14 мар, 22:46 В Сирии из-за коронавируса перенесли парламентские выборы Политика, 14 мар, 22:42 За сутки в Италии от коронавируса умерли 175 человек Общество, 14 мар, 22:13
Вирус из Китая ,  
0 

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

Супруга испанского премьер-министра Педро Санчеса — Бегонья Гомес заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Infobae издание El Confidencional со ссылкой на официальное заявление офиса испанского премьера.

«Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испанский премьер и его 45-летняя супруга чувствуют себя хорошо. Они оба находятся во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

Вспышка коронавируса в американском доме престарелых. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне испанские власти из-за угрозы распространения коронавируса ограничили движение по стране. В частности, выходить из дома можно только на работу, в магазин на продуктами, в аптеку за лекарствами, а также за покупкой предметами первой необходимости. Ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. Также власти пообещали учитывать форс-мажорные обстоятельства. На фоне распространения коронавирусной инфекции в Испании также закроются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения.

Первый случай заболевания коронавирусом в Испании выявили 1 февраля. носителем вируса оказался один из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера (Канарские острова).

Вирус впервые выявили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным SCMP, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 150 221 тыс. человек. Умерли 5781 человек.

Теги: Испания, премьер-министр, коронавирус
Материалы по теме
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Общество
Глава Литвы назвал США гарантом сдерживания России в Прибалтике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter