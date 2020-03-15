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Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Пока нельзя говорить о том, что пик распространения коронавируса пройден, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Риск смертельного исхода повышается с возрастом, информации о повторных заражениях пока нет
Мелита Вуйнович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пройден ли пик заболевания коронавирусом COVID-19 пока говорить невозможно, так как для этого нет достаточных данных. Об этом в интервью РБК заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По данным на 14 марта, число заболевших по всему миру превысило 145 тыс. человек (согласно South China Morning Post, агрегирующей данные ВОЗ). В Европе наиболее число обнаруженных случаев — в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода. Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович: «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось — непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться». Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей, добавляет она.

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В целом, по данным ВОЗ, смертность сейчас составляет около 3%, но точная цифра будет известна, когда эпидемия закончится. «Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших, растет смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) — смертность может достигать 14%», — продолжает Вуйнович. По ее словам, у детей заболевание чаще всего проходит в легкой форме, протекающей в форме ОРВИ.

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В настоящее время также нет доказательств того, что источником заражения могли стать домашние животные, такие как собаки и кошки. Неизвестно пока также о том, возможно ли повторное заражение переболевшего человека. «Поэтому сейчас и стараются прослеживать каждого пациента. Китай в этом плане делает огромную работу, там публикуется два десятка научных статей каждый день», — говорит Вуйнович.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом, по состоянию на 14 марта, составило 59. В Москве и Подмосковье ввели свободное посещение в школах. Министерство просвещения рекомендовало всем российским регионам перейти на дистанционное обучение. Было значительно ограничено авиасообщение — с 00:00 понедельника, 16 марта, самолеты из России смогут летать только в столицы стран Европейского союза только из терминала F аэропорта Шереметьево (и обратно); чартерных рейсов, которые вывозят в Россию граждан России и в ЕС граждан ЕС, ограничения не коснутся до «полного вывоза указанных граждан в их страны».

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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: коронавирус, пандемия, лечение
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