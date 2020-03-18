Эрнст выразил сожаление из-за отмены «Евровидения-2020»

Константин Эрнст (Фото: АГН «Москва» / Global Look Press)

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сожалеет об отмене «Евровидения-2020». Об этом РБК сообщила пресс-служба телеканала.

«Для себя сочтем, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big» — процитировала Эрнста пресс-служба.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отменил 65-й конкурс эстрадной песни «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме, из-за пандемии коронавируса.

Россию на конкурсе в этом году должна была представить группа Little Big. В ночь на 13 марта группа объявила, что выступит на конкурсе с песней Uno. Также организаторы конкурса опубликовали официальный клип Little Big на песню, который чуть более чем за сутки набрал больше 12 млн просмотров, став самым популярным среди остальных клипов конкурсантов.