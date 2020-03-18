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«Аэрофлот» сократит частоту полетов в Минск и Ереван

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

«Аэрофлот» сокращает частоту полетов в Минск и Ереван до 30 апреля из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания приостанавливает полеты в Будапешт с 23 марта по 30 апреля, в Бейрут — с 18 по 29 марта, в Каир — с 22 по 31 марта.

Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, могут получить полный возврат стоимости. Альтернативой компания предлагает поменять приобретенный билет на любое другое направление, с доплатой разницы в стоимости перевозки либо бесплатный обмен билета на другую дату этого маршрута.

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Авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы в Брюссель, Софию, Лондон, Берлин, Рим, Афины, Дублин, Мадрид, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Хельсинки, Загреб, Женеву, Стокгольм и Париж.

«Аэрофлот» сообщил 16 марта о приостановке из-за распространения коронавируса рейсов в Ригу, Белград, Любляну, Тиват, Ларнаку и семь городов Казахстана, включая Нур-Султан. Почти все рейсы приостановлены до 23 апреля.

Ранее, 15 марта,  компания отменила рейсы в 13 европейских городов. Под ограничение попали Мюнхен, Салоники, Барселона, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшава, Таллин, Вена, Франкфурт, Прага и Осло. 
 

Теги: коронавирус, «Аэрофлот», авиарейсы
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