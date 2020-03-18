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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпромторге понадеялись на уменьшение места в квартирах для закупок

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов выразил надежду, что ажиотаж в магазинах из-за распространения коронавируса приведет к тому, что количество свободного места в квартирах россиян уменьшится и продукты будет складывать некуда. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я надеюсь, что сегодня в квартирах и в домах остается все меньше места, в холодильниках тоже остается все меньше места, для того чтобы забивать это продуктами питания», — сказал он.

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По его словам, ажиотаж пришелся на Москву и Подмосковье, а в регионах ситуация стабильная. Евтухов рассказал, что в столице в последние дни спрос на некоторые категории товаров вырос в пять—десять раз.

Замглавы Минпромторга отметил, что были перебои с гречкой, запасы которой сосредоточены в Алтайском крае. По его словам, запасы этого продукта достаточные, но его не всегда успевают привозить в магазины. «Почему-то все решили, что надо смести гречку. Ну, наверное, привыкли. Любим мы гречку», — отметил Евтухов.

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Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину, что россияне закупают много продуктов, однако проблем нет. В ответ глава государства отметил, что главное — чтобы россияне понимали, что ситуация с продуктами в стране надежная и не нужно тратить средства, закупаясь впрок. Мишустин заявил, что в каждом регионе действует система мониторинга наличия продуктов и цен на них в магазинах.

Теги: Минпромторг, коронавирус, продукты
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