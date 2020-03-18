Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус

Сергей Шахов (Фото: shahov.funpage / Facebook)

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов (фракция «Доверие») заявил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Facebook нардепа.

Шахов записал видеообращение, в котором сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя несколько дней до этого у него была температура. По его словам, он вызвал врача, сдал анализы, в том числе на грипп и коронавирусную инфекцию.

«Сегодня поступил звонок из лаборатории, сказали, что, скорее всего, у вас подтвержденный диагноз «коронавирус», — сказал Шахов. Он также сообщил, что когда получит «документ из лаборатории государственной, что все же заболел», то будет докладывать, что с ним происходит.

Депутат находится в самоизоляции, сообщается на официальном сайте Верховной рады. Власти устанавливают круг лиц, с которыми мог контактировать Шахов. Заболевший нардеп отсутствовал также на заседаниях парламента 16 и 17 марта.