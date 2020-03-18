Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов (фракция «Доверие») заявил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Facebook нардепа.
Шахов записал видеообращение, в котором сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя несколько дней до этого у него была температура. По его словам, он вызвал врача, сдал анализы, в том числе на грипп и коронавирусную инфекцию.
«Сегодня поступил звонок из лаборатории, сказали, что, скорее всего, у вас подтвержденный диагноз «коронавирус», — сказал Шахов. Он также сообщил, что когда получит «документ из лаборатории государственной, что все же заболел», то будет докладывать, что с ним происходит.
Депутат находится в самоизоляции, сообщается на официальном сайте Верховной рады. Власти устанавливают круг лиц, с которыми мог контактировать Шахов. Заболевший нардеп отсутствовал также на заседаниях парламента 16 и 17 марта.