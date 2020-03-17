На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

За последние сутки на Украине зафиксировали новую смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

Уточняется, что погибла 33-летняя жительница Черновицкой области.

Всего в стране выявили 14 случаев заболевание коронавирусом, говорится в сообщении. Заболевание подтвердили у десяти человек в Черновицкой области, у двух в Киеве, а еще по одному случаю выявили в Житомирской и Киевской областях.

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта. Тогда от вызванных заболеванием осложнений умерла 71-летняя жительница Житомирской области.