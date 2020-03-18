Дума одобрила закон о заморозке цен на лекарства при ЧС во втором чтении

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правительству замораживать цены на лекарства во время чрезвычайного положения, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. В первом чтении законопроект приняли 17 марта.

Власти смогут устанавливать на 90 дней планку максимально допустимых цен на лекарства и медизделия. Регулироваться будет стоимость медицинских средств не только из списка жизненно необходимых, но и тех, потребность в которых возрастает «при определенных угрозах».

Законопроект рассчитан на чрезвычайную ситуацию, когда есть «угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

С помощью нового законопроекта правительство будет отслеживать цены на лекарства в регионах. Если в течение одного месяца они вырастут на 30% и более, государство также сможет запретить аптекам продавать товары выше установленной цены. Ко второму чтению члены Госдумы внесли специальную поправку, учитывающую при мониторинге цен надбавки оптовых и розничных сетей, говорится на сайте Думы.

В России 18 марта обнаружили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших находится в столице, где зафиксировали 31 случай. Всего в стране коронавирус выявили у 147 человек.