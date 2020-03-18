Дума одобрила закон о заморозке цен на лекарства при ЧС во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правительству замораживать цены на лекарства во время чрезвычайного положения, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. В первом чтении законопроект приняли 17 марта.
Власти смогут устанавливать на 90 дней планку максимально допустимых цен на лекарства и медизделия. Регулироваться будет стоимость медицинских средств не только из списка жизненно необходимых, но и тех, потребность в которых возрастает «при определенных угрозах».
Законопроект рассчитан на чрезвычайную ситуацию, когда есть «угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний».
С помощью нового законопроекта правительство будет отслеживать цены на лекарства в регионах. Если в течение одного месяца они вырастут на 30% и более, государство также сможет запретить аптекам продавать товары выше установленной цены. Ко второму чтению члены Госдумы внесли специальную поправку, учитывающую при мониторинге цен надбавки оптовых и розничных сетей, говорится на сайте Думы.
В России 18 марта обнаружили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших находится в столице, где зафиксировали 31 случай. Всего в стране коронавирус выявили у 147 человек.