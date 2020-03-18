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Пенсионная реформа ,  
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Путин назвал отличие в пенсионных реформах России и Франции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России в отличие от Франции при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

По словам Путина, самый острый вопрос в ходе проведения реформы связан с льготным выходом на пенсию. Российский лидер отметил, что «приравнивание всех практически под одну гребенку» обосновано с точки зрения экономики, и в этом случае президент Франции Эмманюэль Макрон поступает правильно.

«Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически все сохранили, все льготы», — добавил Путин. По его словам, льготный выход на пенсию в России остался для представителей силовых структур, для шахтеров, педагогов, многодетных матерей и других категорий населения.

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В октябре 2019 года Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Согласно этому документу, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет. Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно с 1 января 2019 года.

Власти Франции в декабре 2019 года также анонсировали пенсионную реформу.
Ее суть заключается в намерении создать в стране единую систему начисления пенсий. За рабочий стаж человеку будет начисляться определенное количество баллов, общее количество которых определит размер будущей пенсии. Помимо этого, предполагается, что формальный возраст выхода на пенсию сохранится на уровне 62 лет, однако для получения максимальной пенсии нужно будет работать до 64 лет. Минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит €1 тыс.

Реформа вызвала масштабные протесты со стороны населения.

Теги: Владимир Путин, пенсионная реформа
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