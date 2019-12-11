Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

Французы смогут выходить на пенсию в 62 года, однако граждан будут мотивировать работать до 64 лет. При полном трудовом стаже французы смогут претендовать на гарантированную пенсию в размере €1 тыс.

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Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Le Figaro.

«Выше установленного законом возраста мы установили возраст равновесия — 64 года. Это будет средний возраст выхода сотрудников на пенсию через пять лет», — заявил он.

В ходе выступления Филипп подтвердил планы постепенного перехода на единый пенсионный режим вместо существующих 42. Это подразумевает упразднение ряда привилегий для представителей некоторых профессий — возможность выйти на пенсию раньше или получать повышенные выплаты.

По словам премьера, минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит €1 тыс.

Пенсии будут высчитываться по системе баллов, значимость которых определит парламент. «В законе будет заложено золотое правило, согласно которому стоимость балла не будет снижаться», — приводит его слова BFM. Филипп также заявил, что пенсия будет индексироваться не по уровню инфляции, а по уровню зарплаты трудящихся граждан.