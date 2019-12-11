Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 12:33
В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа» Политика, 19:32 Суд Киева заочно приговорил депутата Госдумы к 14 годам лишения свободы Общество, 19:21 Киев исправил коммюнике «нормандского» саммита после требований ДНР Политика, 19:21 Зеленский попросил ЕС сохранить санкции против России Политика, 19:18 Поймать в объектив редкого зверя: 4 укромных уголока РБК и Mercedes-Benz, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:11 ЦСКА заявил о наносящих большой ущерб российскому футболу судьях Спорт, 19:06 Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество Общество, 18:56 Полиция завела уголовное дело после драки в Верховной раде Общество, 18:53 Пять школьников отравились жевательным табаком в Крыму Общество, 18:46 Эда Ширана признали артистом десятилетия в Великобритании Общество, 18:46 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:46 Ласицкене в ответ на слова Колобкова заявила об отказе лезть во власть Спорт, 18:30 Путин заявил о долге чиновников знать о нуждах каждого ветерана Политика, 18:29
Политика ,  
0 
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Французы смогут выходить на пенсию в 62 года, однако граждан будут мотивировать работать до 64 лет. При полном трудовом стаже французы смогут претендовать на гарантированную пенсию в размере €1 тыс.
Фото: Michel Euler / AP

Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Le Figaro.

«Выше установленного законом возраста мы установили возраст равновесия — 64 года. Это будет средний возраст выхода сотрудников на пенсию через пять лет», — заявил он.

В ходе выступления Филипп подтвердил планы постепенного перехода на единый пенсионный режим вместо существующих 42. Это подразумевает упразднение ряда привилегий для представителей некоторых профессий — возможность выйти на пенсию раньше или получать повышенные выплаты.

По словам премьера, минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит €1 тыс.

Пенсии будут высчитываться по системе баллов, значимость которых определит парламент. «В законе будет заложено золотое правило, согласно которому стоимость балла не будет снижаться», — приводит его слова BFM. Филипп также заявил, что пенсия будет индексироваться не по уровню инфляции, а по уровню зарплаты трудящихся граждан.

Политика
Пенсионные протесты во Франции побили рекорды «желтых жилетов»

Пенсионная реформа не коснется французов, родившихся до 1975 года, добавил премьер. По его словам, парламент может рассмотреть реформу в феврале следующего года.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции началась 5 декабря. По подсчетам МВД, в этот день на акции протеста вышли около 800 тыс. человек более чем в 70 городах. Забастовки привели к остановке более 80% поездов и парализовали работу парижского метро. 10 декабря прошла вторая масштабная акция. Главные организаторы — ведущие профсоюзы Франции, среди которых «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Сила рабочих» (FO).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Франция, пенсионная реформа
Материалы по теме
Президент Франции пошел на серьезные уступки «желтым жилетам»
Политика
В Париже задержали 90 человек в ходе забастовки против пенсионной реформы
Политика
В Париже задержали более 100 человек в годовщину акции «желтых жилетов»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter