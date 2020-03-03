Аналитики оценили экономию бюджета от повышения пенсионного возраста

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В 2019 году бюджет мог сэкономить 21,5 млрд руб. из-за повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

За девять месяцев 2019 года численность получателей пенсии уменьшилась на 401,3 тыс. человек (1,1%), следует из записки по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин рассказал, что расчеты построены на средней величине пенсии в размере около 15,5 тыс. руб. в месяц и периода средневзвешенной выплаты, который составляет 3,5 месяца.

«Известия» отмечают, что первый ощутимый эффект от пенсионной реформы может быть достигнут в 2020 году, когда число пенсионеров снизится на 500 тыс. человек. Эксперты ранее рассчитывали, что российский бюджет мог бы сэкономить 9 млрд руб., говорится в статье. Но НРА полагает, что в текущем году экономия на выплате пенсий составит около 50 млрд руб.