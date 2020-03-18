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В Лас-Вегасе на месяц закроют казино из-за коронавируса

Все бары, казино и рестораны в американском штате Невада, где находится Лас-Вегас, будут закрыты в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Стив Сисолак, передает Los Angeles Times.

Сисолак уточнил, что меры вступают в силу с полуночи 18 марта. Заведения должны приостановить работу по меньшей мере на 30 дней, сообщил он.

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По данным на 17 марта, число заразившихся коронавирусом в США превысило 6 тыс. человек. Заболевание обнаружили во всех 50 американских штатах и округе Колумбия.

С 13 марта из-за коронавируса США запретили въезд в страну из европейских стран. Ограничение будет действовать в течение 30 дней. Кроме того, 14 марта въезд также ограничили для прибывающих из Великобритании и Ирландии.

Теги: США, Лас-Вегас, казино
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