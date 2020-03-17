Россия приостановит авиасообщение с Сербией из-за коронавируса

Международный аэропорт Приштины (Фото: Limak Kosova / Wikimedia Commons)

В ближайшие дни авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране. Об этом сообщает российское посольство в Facebook.

Всем гражданам России, которые находятся на территории Сербии в рамках безвизового режима и не имеют вида на жительство, рекомендовано как можно быстрее вернуться домой.

Кроме того, посольство распространило сообщение для российских граждан, которые оказались в Сербии в сложном положении. Им предписано незамедлительно связаться с консульским отделом и сообщить о своей ситуации.