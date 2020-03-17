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Российские писатели отреагировали на смерть Эдуарда Лимонова

Дмитрий Быков (Фото: Анна Салынская / Global Look Press)

Писатель Дмитрий Быков в беседе с РБК прокомментировал смерть писателя и политика Эдуарда Лимонова.

«Лимонов очень не любил писательниц и некрологов. Сам он в своих некрологах, собранных в «Книге мертвых», писал о людях как о живых, не особо сообразуясь с фактом смерти. Смерть не должна у нас вызвать пиетета, и лучше всего, если мы продолжим относиться к Лимонову как к живому, сложному, великолепному, грандиозному и невыносимому», — сказал Быков.

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Фантаст Сергей Лукьяненко назвал Лимонова знаковой фигурой во всех смыслах — литературном, политическом, социальном.

«По большому счету это последний писатель советской эпохи, прошедший эмиграцию, борьбу с советской властью и потом политическую борьбу уже в России. Это действительно был человек крайне разносторонний, значимый», — сказал Лукьяненко РБК. Он добавил, что со смертью Лимонова окончательно завершается эпоха советской литературы.

Российский и советский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов умер в одной из московских клиник вечером 17 марта в возрасте 77 лет. По словам депутата Сергея Шаргунова, Лимонов до последнего был на связи, разговаривал, оставался в здравом уме.

Теги: Эдуард Лимонов, смерть, писатель, новости РБК
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