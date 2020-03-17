Российские писатели отреагировали на смерть Эдуарда Лимонова

Дмитрий Быков (Фото: Анна Салынская / Global Look Press)

Писатель Дмитрий Быков в беседе с РБК прокомментировал смерть писателя и политика Эдуарда Лимонова.

«Лимонов очень не любил писательниц и некрологов. Сам он в своих некрологах, собранных в «Книге мертвых», писал о людях как о живых, не особо сообразуясь с фактом смерти. Смерть не должна у нас вызвать пиетета, и лучше всего, если мы продолжим относиться к Лимонову как к живому, сложному, великолепному, грандиозному и невыносимому», — сказал Быков.

Фантаст Сергей Лукьяненко назвал Лимонова знаковой фигурой во всех смыслах — литературном, политическом, социальном.

«По большому счету это последний писатель советской эпохи, прошедший эмиграцию, борьбу с советской властью и потом политическую борьбу уже в России. Это действительно был человек крайне разносторонний, значимый», — сказал Лукьяненко РБК. Он добавил, что со смертью Лимонова окончательно завершается эпоха советской литературы.