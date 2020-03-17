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Общество ,  
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Водолазкин назвал смерть Лимонова драмой для российской литературы

Евгений Водолазкин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Писатель Евгений Водолазкин в беседе с РБК рассказал о значении для российской литературы умершего 17 марта писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

«Это был человек-легенда. Он был спорной личностью как в жизни, так и в творчестве, но при этом бесконечно талантливым. Его уход — это безусловно драма для нашей литературы, поскольку цветов на этом поле станет меньше», — сказал Водолазкин РБК.

По его словам, он не был лично знаком с Лимоновым. «Мое знакомство с ним было только литературным. Этот человек писал необычно, ярко и всегда современно. Даже если эта современность не вполне соответствовала той, которая существовала в умах его соотечественников. В любом случае это было интересно, и его оценки, хотя и часто были парадоксальны, заставляли задуматься», — отметил Водолазкин.

Писатель Людмила Улицкая в беседе с РБК назвала Лимонова очень талантливым человеком. «В молодые годы это был гениальный писатель. Его роман «Это я, Эдичка» был совершенно замечательный. Я с ним немного встречалась», — рассказала Улицкая. По ее словам, ей казалось, что «это был не самый умный человек на свете, но очень талантливый».

О смерти 77-летнего Лимонова 17 марта сообщили его помощник Дмитрий Сидоренко и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. По словам депутата, писатель скончался в московской больнице сегодня вечером, оставаясь до последнего на связи и в здравом уме.

Лимонов сделал последнюю публикацию в своем Facebook 13 марта. В ней он сообщил, что заключил с издательством Individuum договор на новую книгу «Старик путешествует», которая уже написана.

Умер Эдуард Лимонов
Общество

Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске. В 60-е —70-е годы прошлого века участвовал в диссидентском движении, а в 1974-м эмигрировал в США. В Россию он вернулся в 1991 году.

Лимонов возглавлял запрещенную в России и признанную экстремистской Национал-большевистскую партию (НБП) и партию «Другая Россия».

В 2009 году Лимонов заявил о намерении участвовать в выборах президента 2012 года, но в 2011 году Центризбирком отказал ему в регистрации.

Теги: Эдуард Лимонов, Людмила Улицкая, новости РБК
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