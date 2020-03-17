Водолазкин назвал смерть Лимонова драмой для российской литературы

Евгений Водолазкин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Писатель Евгений Водолазкин в беседе с РБК рассказал о значении для российской литературы умершего 17 марта писателя, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

«Это был человек-легенда. Он был спорной личностью как в жизни, так и в творчестве, но при этом бесконечно талантливым. Его уход — это безусловно драма для нашей литературы, поскольку цветов на этом поле станет меньше», — сказал Водолазкин РБК.

По его словам, он не был лично знаком с Лимоновым. «Мое знакомство с ним было только литературным. Этот человек писал необычно, ярко и всегда современно. Даже если эта современность не вполне соответствовала той, которая существовала в умах его соотечественников. В любом случае это было интересно, и его оценки, хотя и часто были парадоксальны, заставляли задуматься», — отметил Водолазкин.

Писатель Людмила Улицкая в беседе с РБК назвала Лимонова очень талантливым человеком. «В молодые годы это был гениальный писатель. Его роман «Это я, Эдичка» был совершенно замечательный. Я с ним немного встречалась», — рассказала Улицкая. По ее словам, ей казалось, что «это был не самый умный человек на свете, но очень талантливый».

О смерти 77-летнего Лимонова 17 марта сообщили его помощник Дмитрий Сидоренко и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. По словам депутата, писатель скончался в московской больнице сегодня вечером, оставаясь до последнего на связи и в здравом уме.