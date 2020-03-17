Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 56

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Количество людей, заразившихся китайским коронавирусом в Москве, достигло 56, за сутки в столице было подтверждено три новых случая. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все заболевшие прилетели из европейских стран. Все проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в больницу в Московской области», — говорится в сообщении.

В депздраве добавили, что один из пациентов прилетел из Европы тем же рейсом, что и ранее заразившийся москвич. Сейчас все контакты новых больных установили, людей поместили под медицинское наблюдение.