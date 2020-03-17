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Пандемия коронавируса ,  
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IT-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса

Пандемия коронавируса привела к распространению новых видов интернет-мошенничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Как сообщил агентству руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев, одна из спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ. В них говорится о мерах безопасности, которые следует принять, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако при переходе по ссылке пользователь перенаправляется на сайт, где получает предложение поделиться личной информацией. Затем эти данные попадают в руки злоумышленников.

По мнению Игнатьева, эта схема эксплуатирует беспокойство людей из-за пандемии коронавируса. По его словам, спам-сообщений и писем на эту тему в мире рассылают сейчас очень много, по оценкам экспертов, счет может идти на «тысячи в день».

Материал дополняется

Теги: интернет-мошенники, коронавирус
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