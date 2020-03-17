Путин поручил прокуратуре активнее возвращать украденные у страны деньги

Генеральная прокуратура России должна активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации национальных проектов, а также активнее заняться возвратом похищенных у страны средств. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

«Прошу Генеральную прокуратуру активизировать свою деятельность в этой сфере, более тесно сотрудничать с ФССП, МВД, Росфинмониторингом, ФНС по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, однако сейчас особенно важно обеспечить сохранность и эффективное использование ресурсов, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа.

Ранее Владимир Путин поручил ФСБ в сотрудничестве с Генпрокуратурой, МВД и другими структурами усилить антикоррупционный контроль. Особое внимание он также потребовал уделить антикоррупционной защите национальных проектов, в которых концентрируются «огромные ресурсы».