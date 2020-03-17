Путин попросил прокуратуру эффективнее защищать социальные права граждан

Игорь Краснов и Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Генпрокуратура должна повысить эффективность работы по защите социальных прав граждан, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию Российской Федерации усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — отметил глава государства.

Путин попросил Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на случаи несоблюдения трудового законодательства, в том числе те, что касаются невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав людей предпенсионного возраста. При этом президент подчеркнул, что в прошлом году при участии прокуроров было погашено почти 27,5 млрд руб. долгов по заработной плате.

Он добавил, что на особом контроле должны оставаться вопросы господдержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров и охрана прав несовершеннолетних.

Также на заседании коллегии Генпрокуратуры Путин поручил ведомству активнее заняться возвратом похищенных у страны средств, а также активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации национальных проектов. Глава государства отметил, что в этой сфере Генпрокуратуре следует более тесно сотрудничать с ФССП, МВД, Росфинмониторингом и ФНС.