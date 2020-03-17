Путин попросил прокуратуру эффективнее защищать социальные права граждан
Генпрокуратура должна повысить эффективность работы по защите социальных прав граждан, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию Российской Федерации усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — отметил глава государства.
Путин попросил Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на случаи несоблюдения трудового законодательства, в том числе те, что касаются невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав людей предпенсионного возраста. При этом президент подчеркнул, что в прошлом году при участии прокуроров было погашено почти 27,5 млрд руб. долгов по заработной плате.
Он добавил, что на особом контроле должны оставаться вопросы господдержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров и охрана прав несовершеннолетних.
Также на заседании коллегии Генпрокуратуры Путин поручил ведомству активнее заняться возвратом похищенных у страны средств, а также активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации национальных проектов. Глава государства отметил, что в этой сфере Генпрокуратуре следует более тесно сотрудничать с ФССП, МВД, Росфинмониторингом и ФНС.