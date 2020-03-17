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Путин назвал парламент местом для дискуссий

Государству нужна и системная, и внесистемная оппозиция, но парламент при этом не должен превращаться в место для драк и «бардак». Дискуссии там допустимы, добавил Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В парламенте должны вестись споры, но он не должен превращаться в место для драк и «бардак». Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС, очередной фрагмент которого опубликован во вторник, 17 марта.

Тема этого фрагмента — российская оппозиция. Интервьюер, Андрей Ванденко, говоря о ней, напомнил о фразе экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова, который в 2003 году заявил, что парламент «не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии». В СМИ эта фраза была сформулирована как «парламент — не место для дискуссий».

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«Нет. Это как раз место для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара», — ответил ему президент.

Путин заявил, что в Думе в 1990-х годах происходил «бардак». «Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик», — сказал он.

Путин заявил о необходимости внутренней оппозиции, в том числе для критики власти: «И системная нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен». «Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?» — добавил он.

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В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 16 марта, Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от санкций Запада. По его словам, из-за ограничительных мер страна потеряла порядка $50 млрд, однако «заработала столько же».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, парламент, оппозиция
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