Путин назвал парламент местом для дискуссий

Государству нужна и системная, и внесистемная оппозиция, но парламент при этом не должен превращаться в место для драк и «бардак». Дискуссии там допустимы, добавил Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В парламенте должны вестись споры, но он не должен превращаться в место для драк и «бардак». Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС, очередной фрагмент которого опубликован во вторник, 17 марта.

Тема этого фрагмента — российская оппозиция. Интервьюер, Андрей Ванденко, говоря о ней, напомнил о фразе экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова, который в 2003 году заявил, что парламент «не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии». В СМИ эта фраза была сформулирована как «парламент — не место для дискуссий».

«Нет. Это как раз место для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара», — ответил ему президент.

Путин заявил, что в Думе в 1990-х годах происходил «бардак». «Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик», — сказал он.