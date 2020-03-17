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В Москве заочно арестовали украинского экс-депутата Мосийчука

Игорь Мосийчук (Фото: Сергей Харчено / Zuma / Global Look Press)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания Мосийчука на территории России, либо с момента его экстрадиции на территорию России», — сообщили в суде.

Москва обвиняет бывшего украинского депутата в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года по ст. 360 УК («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»). Он был объявлен в розыск.

Материал дополняется

Теги: москва, Украина, посольство
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