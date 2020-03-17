СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

Следственный комитет проверяет данные бывших членов Латышского легиона СС, чтобы установить их причастность к преступлениям нацистов. Об этом говорится на официальном сайте СК.

«В настоящее время в общей сложности следователями СК России проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них — и легионеры Латышского легиона СС», — уточняется в сообщении.

При этом, отмечает СК, часть людей, которых проверяет ведомство, в 1940-х — 1950-х годах уже привлекали к уголовной ответственности. Это факт исключает их повторное уголовное преследование, если не будут установлено, что они причастны и к другим преступлениям.

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