Против ветерана Латышского легиона СС завели дело об оправдании нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и гражданина Латвии Висвалдиса Лациса, подозреваемого в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, в 2017 году Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины», в которой поддержал деятельность СС в период Второй мировой войны на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Следователи считают, что Лацис хотел «сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям», а также вывести его из-под норм Международного военного трибунала.

В СК также напомнили, что в 1943 и 1944 годах на территории СССР формирования Латышского легиона СС проводили карательные операции, известные как «Зимнее волшебство» и «Праздник весны», в ходе которых уничтожили множество мирных жителей, эти события подтверждены документально.

Висвалдис Лацис является бывшим легионером 19-й гренадерской дивизии СС, уточняет «РИА Новости». В октябре 2006 года он был избран депутатом парламента Латвии от Союза зеленых и крестьян, а также вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.