«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики

«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«[Перенесли] по общему постановлению правительства Москвы. [Перенесено] на начало октября, срок будет определен в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе. Торжественное празднование Дня космонавтики традиционно проходит 12 апреля в Государственном Кремлевском дворце.

ТАСС назвал точной датой переноса праздника 4 октября, ссылаясь на источники в ракетно-космической области.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин временно запретил проведение в городе досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.