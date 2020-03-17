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«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики

«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«[Перенесли] по общему постановлению правительства Москвы. [Перенесено] на начало октября, срок будет определен в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе. Торжественное празднование Дня космонавтики традиционно проходит 12 апреля в Государственном Кремлевском дворце.

ТАСС назвал точной датой переноса праздника 4 октября, ссылаясь на источники в ракетно-космической области.

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В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин временно запретил проведение в городе досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составило 93 человека на 16 марта. Из них семь заболели на территории страны после контакта с носителями вируса.

Теги: коронавирус, пандемия, новости РБК, «Роскосмос»
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