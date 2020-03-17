В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

В Казахстене зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Среди тех, чей анализ показал положительный результат — девочка 2018 года рождения.

Как сообщил официальный представитель министерства Диас Ахметшарип, девочка прилетела из Германии с пересадкой в Минске. Второй выявленный случай — мужчина 1966 года рождения. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта. Третий случай — мужчина 1956 года рождения, он также прибыл рейсом из Москвы.

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом. В столице республике Нур-Султане — два случая, в Алматы — 11 случаев.

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