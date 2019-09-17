Медведев заявил о планах России и Китая совместно осваивать Луну

Россия и Китай намерены совместно исследовать поверхность Луны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Также Москва и Пекин намерены сотрудничать в вопросах изучения дальнего космоса и создания объединенного центра данных на материалах этих экспедиций.

По итогам встречи «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

В ноябре 2018 года Российская академия наук приняла концепцию по освоению Луны, согласно которой до 2035 года к спутнику Земли будут отправлены первые космонавты, а к 2040 году созданы элементы полноценной лунной базы. Планы по освоению Луны подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отметив, что спутник Земли планируется изучать с помощью роботов, чтобы снизить «возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом».



