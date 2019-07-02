«Роскосмос» объявил о планах исследовать Луну с помощью роботов

«Роскосмос» рассчитывает провести исследование Луны при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Предполагается, что при освоении и исследовании Луны роботизированные системы будут задействованы по-максимуму для того, чтобы снизить «возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом».

Кроме того, в рамках концепции лунной программы головная научная организация Роскосмоса ЦНИИмаш подразумевает «исследование, освоение и использование» естественного спутника Земли, пояснили агентству в пресс-службе.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил планы по созданию на Луне долгосрочной посещаемой базы для изучения спутника Земли с помощью роботов. По мнению главы госпоркорации, эта задача является более масштабной и ответственной, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 1960-е и 1970-е годы.

В ноябре 2018 года совет Российской академии наук (РАН) по космосу принял концепцию по освоению Луны, подразумевающую три этапа. В частности, на первом планируется создать базовый модуль окололунной станции, а сам спутник Земли будет исследоваться при помощи автоматических станций. Второй этап займет десять лет, до 2035 года. В этот период на Луну должны отправиться первые космонавты. Помимо этого, планируется создать первые элементы полноценной базы, которые достроят к 2040 году. На третьем этапе должна будет появиться единая система пилотируемых средств освоения Луны.