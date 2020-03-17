Вице-губернатора Петербурга поместили в больницу после посещения стран ЕС

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова поместили на обследование в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге после посещения ряда стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Отмечается, что вице-губернатор вернулся в Россию 9 марта.

«В настоящее время Максим Соколов находится в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок», — говорится в сообщении.

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