Школа в центре Москвы сообщила о заражении ученика коронавирусом

Один из учащихся столичной школы № 1284, расположенной в районе проспекта академика Сахарова, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«У одного из наших учеников подтвердилась новая коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

С целью недопущения распространения заболевания по предписанию Рособрнадзора было принято решение о закрытии на карантин школьного здания. Меры вступают в силу с 17 марта и продлятся до 26 марта.

В период карантина дети смогут заниматься дистанционно. Учителя в удаленном доступе продолжат заниматься с детьми. Школьная программа будет осваиваться в полном объеме.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 21 марта все общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования перейдут на работу в режиме свободного посещения. Меры будут действовать вплоть до 12 апреля. При этом школам будет разрешено по запросам родителей организовывать для учащихся 1-4 классов малые дежурные группы, в которых с соблюдением санитарного режима могут заниматься не более 12 учеников.

Также столичные власти ввели ограничения на проведение массовых мероприятий в помещениях с численностью более 50 человек.

Со следующей недели на карантин закроются все школы Московской области. На текущей неделе в школах организовали дистанционное обучение. При этом 16 марта на занятия пришли 80% учеников, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Дистанционное обучение будет предложено и студентам подмосковных вузов.