В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.
Число жертв коронавируса достигло 1809, уточнил он.
Кроме того, за минувшие сутки в Италии выявили еще 2853 случая заболевания, сообщил Боррелли. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 20,6 тыс. человек, указал он.
По словам Боррелли, всего врачи зафиксировали 2335 случаев выздоровления, а 369 пациентов поправились за последние сутки.
За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.