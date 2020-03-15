В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

Фото: Roma / Giacomino / Ropi / Global Look Press

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.

Число жертв коронавируса достигло 1809, уточнил он.

Кроме того, за минувшие сутки в Италии выявили еще 2853 случая заболевания, сообщил Боррелли. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 20,6 тыс. человек, указал он.

По словам Боррелли, всего врачи зафиксировали 2335 случаев выздоровления, а 369 пациентов поправились за последние сутки.