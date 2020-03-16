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Парк «Остров мечты» приостановит работу из-за коронавируса

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Тематический парк развлечений «Остров мечты» временно закроют из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса в ответ на запрос РБК.

В пресс-службе уточнили, что парк приостановит работу с 17 марта по 10 апреля. В этот период будут закрыты как тематический парк развлечений, так и городской променад и ландшафтный парк.

Посетители, которые купили билеты на указанный период, могут вернуть деньги или поменять билеты на более позднюю дату, отметили в пресс-службе.

В парке «Остров мечты» сообщили о планах установить лампы от коронавируса
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Отмечается, что на время приостановки работы в комплексе планируют провести полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств.

Ранее, 6 марта, в «Острове мечты» сообщали, что в целях борьбы с угрозой коронавируса в парке могут установить специальные обеззараживающие лампы.

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Торжественное открытие парка «Остров мечты» состоялось 29 февраля. В его состав входят восемь тематических зон и 27 аттракционов. До этого, 27 февраля, его посетили президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Как отмечал Собянин, парк построили на частные инвестиции в размере $1,5 млрд.

Теги: коронавирус, парк, аттракционы
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