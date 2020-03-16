Парк «Остров мечты» приостановит работу из-за коронавируса

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Тематический парк развлечений «Остров мечты» временно закроют из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса в ответ на запрос РБК.

В пресс-службе уточнили, что парк приостановит работу с 17 марта по 10 апреля. В этот период будут закрыты как тематический парк развлечений, так и городской променад и ландшафтный парк.

Посетители, которые купили билеты на указанный период, могут вернуть деньги или поменять билеты на более позднюю дату, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что на время приостановки работы в комплексе планируют провести полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств.