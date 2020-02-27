Путин посетил «московский Диснейленд»

Сергей Собянин, Владимир Путин и Амиран Муцоев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты», торжественное открытие которого пройдет 29 февраля, передает ТАСС.

Там он встретился с первыми его посетителями, которыми стали воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.

Дети на вопрос президента, понравились ли им аттракционы, хором ответили, что да, а Путин в свою очередь поздравил их с наступающей весной.

Помимо этого президент осмотрел и сам парк, по которому его провел мэр Москвы Сергей Собянин. Тот отметил, что «Остров мечты» был построен полностью на частные инвестиции, которые составили $1,5 млрд. Рядом с парком планируется построить речной вокзал, до которого откроется водное сообщение из центра города, и гостиницу, добавил Собянин.